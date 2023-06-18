نتائج المباحثات اليمنية في عمّان.. عملية جديدة لتبادل الأسرى بعد العيد

اختُتمت في العاصمة الأردنية عمّان مباحثات بين طرفَي النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المفاوضات تمهد لعملية تبادل أسرى.

وأكد المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الانسان ماجد فضائل أن الجلسة كانت إيجابية.

وأضاف أنه سيكون هناك جولة للاتفاق على تفاصيل التبادل بعد عيد الأضحى.

وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن محادثات عمّان لا تتمحور حول أسماء الأسرى المحتمل الإفراج عنهم أو ترتيبات عملية تبادل مقبلة، إنما تهدف إلى "تذليل العقبات التي تحول دون قيام كل طرف بزيارات مشتركة إلى محتجزيه لدى الطرف الآخر، ما يمهّد لعملية إفراج مستقبلية".