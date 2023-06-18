رادار المرور يلتقط النجم #حماقي.. قصة صورة أشعلت الجدل في مصر

جدل واسع أثارته صورة متداولة للمطرب المصري محمد حماقي، بعد رصده من قبل رادار المرور المصري على أحد الطرق السريعة.

وتفاعل الآلاف مع الصورة وأصبحت حديث الجمهور، فيما شكك آخرون في الصورة واعتبروها غير حقيقية.

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية، عن مصادر أمنية قولها إن الصورة حررت في وقت سابق، وكانت لمخالفة قديمة، وتم تداولها قبل أشهر على فترات متباعدة.

وأضاف أن هناك صفحات تنشر مثل هذه الصور ونماذج المخالفات لمشاهير وفنانين، من أجل زيادة عدد المتابعات بعد تحريرها ببرامج فوتوشوب، وتكون مشابهة لنماذج المخالفات الحقيقية.