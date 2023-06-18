أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بدء المرحلة الثانية من خدمة "حافلات الرياض"، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

تتضمن هذه المرحلة إضافة 9 مسارات بالإضافة إلى تمديد لمسار رقم 11 والمخصص للحافلات ذات المسار المخصص و 223 حافلة إضافية تخدم الركاب في العديد من أحياء الرياض عبر 500 محطة ونقطة توقف جديدة، ليصل إجمالي المسارات إلى 24 مسار تخدم من قبل 560 حافلة تغطي أكثر من 1100 محطة و نقطة توقف، وتغطي 1120 كيلومتر من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كيلومتر، حيث يواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض مع نهاية العام الميلادي الحالي.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق المرحلة الثانية من حافلات الرياض يأتي بعد تدشين المرحلة الأولى في شهر شعبان الماضي، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يهدف لتطوير وسائل النقل العام في مدينة الرياض، وإحداث نقلة نوعية تعزز قطاع النقل العام بالعاصمة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى شهدت تسيير أكثر من 180 ألف رحلة، وتجاوز عدد الركاب خلالها أكثر من مليوني راكب.

وتسهم "حافلات الرياض" في تيسير التنقل للشرائح المختلفة من المجتمع للوصول إلى وجهاتهم، ومن المتوقع أن يسهم المشروع بتقليل عدد رحلات المركبات الخاصة بالعاصمة، مما يساهم في تقليص الازدحام المروري في المدينة، ويعزز موقع الرياض كمدينة صديقة للبيئة من خلال الحد من تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأطلقت الهيئة المرحلة الثانية لحافلات الرياض، تحت شعار "حافلات – مسارات – محطات أكثر"، التي تهدف للتعريف بالخدمات المتاحة والإضافات التي تم استحداثها في الشبكة، حيث أن خدمات حافلات الرياض تتوسع تدريجياً لتصل لجميع الركاب والفئات المستهدفة لتسهيل وصولهم لوجهاتهم.

كما يواكب المرحلة الثانية إطلاق مميزات إضافية عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي لحافلات الرياض(riyadh bus) والموجود في متاجر الهواتف المختلفة بهدف تسهيل تخطيط الرحلات وشراء التذاكر، من خلال إضافة خاصية "اختر وجهتك"، التي تتيح للركاب آلية التخطيط للرحلة واختيار الوجهة، ومن ثم شراء التذكرة، كما تم إضافة تحديث للخريطة لتمكن تتبع حركة الحافلات على المسارات المختارة بشكل مباشر.

كما تم إطلاق خيارات إضافية للتذاكر، والتي تمنح الركاب خيارات متعددة لمدة صلاحية التذكرة والتي تشمل 3 أيام، أو 7 أيام أو 30 يوماً، ويمكن الحصول عليها عن طريق آلة إصدار التذاكر المتوفرة ببعض المحطات ويمكن من خلالها شراء بطاقات درب أو عن طريق التطبيق.