غير اسمه بالأحوال المدنية.. هل يسقط عنه الدعم؟..”#حساب_المواطن” يوضح

حسم برنامج "حساب المواطن" الجدل بشأن مدى إمكانية سقوط الدعم عن مواطن غير اسمه بالأحوال المدنية.

وأكد البرنامج في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، إن تغيير البيانات في الأحوال المدنية يتبعه تغيير تلقائي في بيانات المستفيد بالبرنامج.

وأعلن برنامج «حساب المواطن» أمس الأثنين صدور نتائج الأهلية للدورة 68 (شهر يوليو 2023).

وأوضح «حساب المواطن» في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (أضغط هنا)

وفى 11 يونيو الجاري، أعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع مستحقات الدفعة 67 دفعة شهر يونيو في حسابات المستفيدين من الدعم.