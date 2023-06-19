إصابة 18 فلسطينيا و5 جنود إسرائيليين في عملية اقتحام #جنين

أصيب 15 فلسطينيا بجروح، بينهم 3 إصاباتهم خطيرة، و5 جنود إسرائيليين إثر اقتحام قوات إسرائيلية مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت صباح اليوم الاثنين، قوة كبيرة من قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وقوبلت القوات إطلاق نار كثيف وإلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع.

كما أصيبت سيارة عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة في جنين، فيما أصيب 5 جنود إسرائيليين بعدما وقعوا في كمين بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة مروحية عسكرية.

وفي بداية الاقتحام الإسرائيلي لجنين ومخيمها، أعلن عن إصابة ثمانية فلسطينيين، بينها إصابتان خطيرتان، بحسب ما أفاد مراسلنا، قبل أن يرتفع عدد الإصابات إلى 10 جراء الاشتباكات المندلعة مع الجيش الإسرائيلي.