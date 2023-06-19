“#فلكية_جدة”: هلال #ذي_الحجة يُزين سماء #المملكة بعد غروب اليوم

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن رصد هلال قمر الحج بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 .

وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، أنه بالانتقال نحو بداية الليل سيشاهد الهلال بسهولة بالعين المجردة، كما يزين الافق الغربي بعد ان ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أن اليوم الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونية ـ حزيران 2023م هو غرة شهر ذي الحجة.

والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 /1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يونية ـ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.