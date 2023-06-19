بأزمة قلبية حادة.. وفاة أشهر #شيف في #لبنان عن عمر 52 عاما

توفي مساء أمس الأثنين مدير مؤسسة الكفاءات الشيف اللبناني الشهير رمزي الشويري إثر تعرّضه لأزمة قلبية حادة، عن عمر 52 عاما.

ونعت المؤسسة مديرها عبر صفحتها على فيسبوك، مشيرة الى أن تفاصيل الجنازة سيتم الإبلاغ عنها فور جهوزها.

وقد أرسى الشيف رمزي نمطاً محبّباً من برامج الطبخ، حيث عرف بقربه من الناس، وتفاعله معهم.

وأطلق كتابه الأول عام 1998 والذي بيع منه حتى اليوم ما يفوق 650 ألف نسخة.

كما لديه كتاب "الشيف رمزي من تراث لبنان" هو حصيلة ما جمعه من وصفات تراثية خلال تجواله في القرى اللبنانية لأكثر من عامين في عام 2003 ترجم إلى 5 لغات وحصل في برشلونة على جائزة أفضل كتاب طبخ تراثي في العالم.

وبعد تسجيل أكثر من 3000 حلقة، غادر تلفزيون المستقبل بعد 17 عاماً، وانتقل إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال التي أطل عبرها يوم الجمعة في فقرة أسبوعية خلال برنامج "حلوة ومرة".