انطلاقا من اتفاق #العلا.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين #قطر و #الإمارات #عاجل

أعلنت كلا من قطر والإمارات عن عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارتين بينهما.

وأوضحت صحيفة وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما.

وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023.

ويؤكد الجانبان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزاً لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.