مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون يحصل على شهادة الآيزو بتقنية المعلومات

نجح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ممثلاً بالإدارة التنفيذية لتقنية المعلومات، في الحصول على شهادة الآيزو 20000 والخاصة بخدمات تقنية المعلومات والتي تم تحقيقها كإحدى نتائج مشروع التحول الرقمي القائم حاليا في المستشفى.

ويأتي منح الشهادة للمستشفى تعزيزاً لمكانته في الخدمات الطبية الرقمية المقدمة والأنظمة التقنية التي تم تطويرها مؤخراً، هذا بالإضافة إلى إجراءات الرقمنة والحوكمة في مجال تقنية المعلومات وتطوير السياسات والانظمة الخاصة بإدارة خدمات تقنية المعلومات والتي تضمن التوافرية العالية لمراكز البيانات وتوفير خطة لدرء الكوارث وضمان استمرارية الأعمال التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية

وذكر الأستاذ منصور الدماس المدير التنفيذي لتقنية المعلومات ان هذا الاعتراف الدولي بشهادة آيزو 22301 والتي حصل عليها مستشفى الملك خالد التخصي للعيون والخاصة بالمعايير العالمية لنظام إستمرارية الأعمال كنتيجة للجهود المبذولة والإجراءات الهامّة التي إتخذها المستشفى مؤخراً في سبيل إستمرار الأعمال والتصدي للحالات الحرجة قبل حدوثها أو الحد من آثارها السلبية.

حيث عمل المستشفى بوتيرة متسارعة في تطوير السياسات والإجراءات اللازمة في مجالات الحوكمة والمخاطر والالتزام بما يواكب الأهداف الإستراتيجية للمستشفى، والعمل على توفير الخدمات الطبية عالية المستوى تحت أي ظرف وبأعلى المعايير العالمية، مما له بالغ الأثر في الإنعكاس إيجاباً على كافة الخدمات المقدمة، ويعزز مكانة المستشفى وموثوقيته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وبهذه المناسبة نبارك لكافّة منسوبي المستشفى على هذا الإنجاز الذي حظي بإهتمام ورعاية الإدارة العليا التنفيذية