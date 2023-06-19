“الموارد البشرية”: إجازة عيد الأضحى 4 أيام للقطاعين الخاص والغير ربحي 

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص والغير ربحي.

وأكدت في تغريدة على "تويتر" أن إجازة عيد الأضحى ستكون 4 أيام على أن تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 9 ذي الحجة وهو وقفة يوم عرفة وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا أن اليوم الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونية ـ حزيران 2023م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 /1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يونية ـ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه.