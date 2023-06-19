9 مسارات و223 مركبة جديدة.. تدشين المرحلة الثانية من خدمة «حافلات الرياض»

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم، بدء المرحلة الثانية من خدمة «حافلات الرياض»، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، والتي تتضمن إضافة 9 مسارات و223 حافلة، تخدم الركاب في العديد من أحياء المدينة، وذلك عبر 500 محطة ونقطة توقف جديدة.

وتتضمن المرحلة الثانية أيضاً تمديد مسار رقم 11 المخصص للحافلات ذات المسار المخصص، ليصل إجمالي المسارات إلى 24 مساراً، تُخدم من قبل 560 حافلة تغطي أكثر من 1100 محطة ونقطة توقف، بطول 1120 كم من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كيلومتراً، على أن يواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض مع نهاية العام الميلادي الحالي.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق المرحلة الثانية من «حافلات الرياض» يأتي بعد تدشين المرحلة الأولى في شهر شعبان الماضي، ضمن المشروع الذي يهدف لتطوير وسائل النقل العام في مدينة الرياض، وإحداث نقلة نوعية تعزز قطاع النقل العام في العاصمة، لافتة إلى أن المرحلة الأولى شهدت تسيير أكثر من 180 ألف رحلة، وتجاوز عدد الركاب خلالها أكثر من 2 مليون راكب.

وتسهم «حافلات الرياض» في تيسير التنقل للشرائح المختلفة من المجتمع للوصول إلى وجهاتهم، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل عدد رحلات المركبات الخاصة، وتقليص الازدحام المروري، إضافةً لتعزيز موقع الرياض كمدينة صديقة للبيئة من خلال الحد من تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأطلقت الهيئة المرحلة الثانية تحت شعار: «حافلات – مسارات – محطات أكثر»، بهدف التعريف بالخدمات المتاحة والإضافات التي تم استحداثها في الشبكة والتي تتوسع تدريجياً لتصل لجميع الركاب والفئات المستهدفة لتسهيل وصولهم لوجهاتهم.

وتواكب المرحلة الثانية إطلاق مميزات إضافية عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي لحافلات الرياض «riyadh bus» الموجود على متاجر الهواتف المختلفة، بهدف تسهيل تخطيط الرحلات وشراء التذاكر، من خلال إضافة خاصية «اختر وجهتك»، والتي تتيح للركاب آلية التخطيط للرحلة واختيار الوجهة، ومن ثم شراء التذكرة، كما تم إضافة تحديث للخريطة لتمكن تتبع حركة الحافلات على المسارات المختارة بشكل مباشر.

وأطلقت الهيئة خيارات إضافية للتذاكر، والتي تمنح الركاب خيارات متعددة لمدة صلاحية التذكرة لتشمل 3 أيام أو 7 أيام أو 30 يوماً، ويمكن الحصول عليها عن طريق آلة إصدار التذاكر المتوفرة ببعض المحطات، والتي يمكن من خلالها شراء بطاقات «درب» أو عن طريق التطبيق.