إنقاذ حياة حاج تسعيني إندونيسي من انفجار بالمعدة في مستشفى حراء العام

أنقذت عناية الله عز وجل ثم التدخل الجراحي العاجل الذي أجراه فريق طبي مختص في مستشفى حراء العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حياة حاج إندونيسي يبلغ من العمر 90 عاماً قدم لأداء فريضة الحج، إثر تعرضه لـ«إنفجار في المعدة»، حيث كان يشكو من آلام شديدة في البطن مع تقيئ وعدم القدرة على الأكل.

وأوضح الفريق الطبي المباشر للحالة أنه فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ، أجرى له جميع الإجراءات والفحوصات العلاجية اللازمة، وتم تشخيص حالته بأن لديه تسمم في الدم نتيجة لـ«إنفجار في الأثني عشر»، فتم نقله إلى قسم العناية المركزة، حيث أجريت له عملية استكشاف للبطن.

وبعد الفتح وُجدت كمية كبيرة من الصديد تخرج من بطن المريض، وثقب كبير في المعدة طوله 2 سم بجدار المعدة الأمامي، وتم تنظيف البطن من الصديد، وأخذ عينة للتحليل من حافة الثقب الموجود في المعدة، ثم إغلاق الثقب وغسل الأحشاء والبطن من الداخل وإغلاق الجرح وإفاقة المريض قبل نقله للعناية المركزة، وهو الآن بصحة جيدة ولله الحمد، وتم نقله إلى قسم الجراحة لاستكمال الخطة العلاجية المقررة له.