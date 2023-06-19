الأخبار المحلية

 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُكمل استعداداتها لأداء أعمالها خلال موسم حج 1444هـ

19 يونيو 2023 · < 1 minute

أكملت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استعداداتها وجاهزيتها التامة للمشاركة ضمن الأجهزة والجهات الحكومية المعنية في موسم حج 1444هـ.
وتأتي هذه المشاركة ضمن منظومة أعمال الهيئة في الرقابة الشاملة والتأكد من استكمال كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة؛ لخدمة ضيوف الرحمن وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1444هـ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -رعاها الله- وذلك من خلال فرق عمل مختصة من منسوبي الهيئة من كافة قطاعاتها.