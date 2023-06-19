توقيع 24 اتفاقية بين شركات سعودية وفرنسية في منتدى الاستثمار بين البلدين

شهد منتدى الاستثمار الفرنسي السعودي توقيع 24 اتفاقية بين شركات سعودية وفرنسية، وفق ما أفادت به قناة «الإخبارية» في نبأ عاجل.

وخلال كلمته في المنتدى، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن رؤية المملكة 2030 ساهمت في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية، مشدداً في الوقت ذاته على أن المملكة أصبحت وجهة سياحية عالمية.

وأضاف وزير الاستثمار: «الاستثمارات الفرنسية في المملكة تواصل النمو، ولدينا كل العوامل لتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا»، لافتاً إلى منح 160 رخصة استثمار لشركات فرنسية تعمل في المملكة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركات «سكوبا» الدفاعية، فواز العقيل، قد كشف عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة أكثر من 100 طائرة من الطائرات المروحية المدنية والعسكرية في المملكة، باستثمار يتجاوز 25 مليار دولار.

وقال «العقيل» إنه سيتم التوقيع على اتفاقية غير مسبوقة في تاريخ الشرق الأوسط، وذلك بين شركة «سكوبا» الدفاعية وشركة «إيرباص».

وأضاف: «الهدف هو توطين صناعة الطائرات المروحية في المملكة، بنسختها المدنية والعسكرية».

وواصل: «المتوقع أن يكون المستهدف أكثر من 100 طائرة من الطائرات المروحية المدنية والعسكرية في المملكة، باستثمار يتجاوز 25 مليارا خلال الـ20 سنة القبلة».

واختتم «من المتوقع خلق 8500 فرصة وظيفية، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان».