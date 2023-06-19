الكويت.. الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام نائب الأمير

أدت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بصفته نائبًا للأمير، ومفوضًا من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض صلاحيات الأمير الدستورية ومنها تعيين رئيس الوزراء.

وقال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لأعضاء الحكومة: أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح، مطالبًا الحكومة بترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.

وقال: تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم وأطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة.