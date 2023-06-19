الأهلي ينهي اتفاقه مع حارس عالمي

وافق الحارس السنغالي ميندي نجم فريق تشيلسي الإنجليزي على الرحيل إلى صفوف فريق الأهلي خلال الموسم المقبل.

قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحارس السنغالي ميندي وافق على الشروط الشخصية للانتقال للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وأضاف الصحفي الإيطالي، أن المفاوضات في مراحلها النهائية الآن بين الأهلي ونادي تشيلسي الإنجليزي بالإضافة الي وكلاء اللاعب السنغالي.

واختتم رومانو حديثه، أن عقد الحارس الدولي السنغالي ميندي مع الأهلي سيكون حتي فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026.