وزير الخارجية الأمريكي من بكين: لا نسعى لتغيير النظام الصيني.. ولا ندعم استقلال تايوان

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده لا تسعى إلى «حرب باردة» جديدة أو تغيير النظام في الصين، كما أنها لا تدعم استقلال تايوان.

وقال «بلينكن» في تصريحات خلال لقائه الزعيم الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، وفق ما نقلته وزارة الخارجية الصينية: «الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، ولا تنوي الدخول في صراع مع الصين».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: «ملتزمون بالعودة إلى جدول الأعمال الذي وضعه زعماء البلدين في قمة مجموعة الدول العشرين بالي 2022».

وواصل: «لا تزال واشنطن ملتزمة بالالتزامات التي قطعها الرئيس جو بايدن، والتي تتجسد في أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى إلى حرب باردة جديدة، ولا تسعى لتغيير النظام الصيني، ولا تسعى، بتعزيزها علاقاتها مع الحلفاء، إلى مواجهة الصين».

وتعد زيارة «بلينكن» الحالية إلى الصين هي أول زيارة لخارجية أمريكي إلى الصين منذ 5 سنوات.