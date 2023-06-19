«مسام» ينزع 2.075 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"؛ لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 2.075 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2023م.

وتمّكن المشروع من انتزاع 65 لغمًا مضادًا للأفراد، و 143 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1.844 ذخيرة غير منفجرة، و23 عبوة ناسفة.

ونزع فريق "مسام" لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 54 لغمًا مضادًا للأفراد و 120 لغمًا مضادًا للدبابات و 1.160 ذخيرة غير منفجرة و 22 عبوة ناسفة في مديرية الخوخة، ونزع 5 ألغام مضادة للدبابات و85 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوادي، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية رغوان، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" 126 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية المخاء، ونزع 4 ألغام مضادة للدبابات، و 23 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد و 3 ألغام مضادة للدبابات و 354 ذخيرة غير منفجرة في مديرية صبر، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و 7 ألغام مضادة للدبابات و95 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر يونيو 3.414 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 404 آلاف و 333 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.