وزير الاستثمار: المرأة السعودية تشغل 1.1 مليون وظيفة في القطاع الخاص

استعرض وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أحدث الأرقام التي حققتها المملكة من الناحية الافتصادية، وذلك خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي، الذي عقد في العاصمة الفرنسية، اليوم.

وقال «الفالح» إن الأداء الاقتصادي والاستثماري للمملكة أصبح في منتصف الطريق بين إطلاق روية 2030 واكتمالها بحلول نهاية العقد الحالي، وهذا يشكل تقدماً ملحجوظاً عن الجدول الزمني المحدد.

وأضاف: «نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة منذ إطلاق الرؤية بنحو 66%، واقتصادنا قفز من المرتبة 20 إلى المرتبة 16 بين دول مجموعة العشرين، وزادت عائداتنا غير النفطية بنسية 120%، كما تضاعف استثمارنا الأجنبي المباشر أربع مرات مقارنة بالفترة التي سبقت الرؤية».

وكشف عن انخفاض معدل البطالة من 13% قبل إطلاق رؤية 2030 إلى 8%، مشيراً إلى أنه كان من المستهدف تحفيض البطالة إلى 7% بنهاية العقد الحالي، لذا من المتوقع تجاوز المستوى المستهدف السابق.

واختتم بقوله: «افتخر بالقول إن مشاركة المرأة في سوق العمل تضاعفت، فمن 2.2 مليون وظيفة في القطاع الخاص، تشغل المرأة 50% من هذه الوظائف».