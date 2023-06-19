انضم لخلية إرهابية.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في الشرقية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، وهو"مسلم بن أحمد بن مسلم الميلاد"، سعودي الجنسية، بعدما أقدم على الانضمام لخلية إرهابية، من بينهم مطلوبون أمنيًا في المواجهات مع رجال الأمن، والهجوم المسلح عدة مرات على رجال الأمن والمركبات الرسمية، وإطلاق النار ورمي قنابل حارقة على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم بقصد قتلهم، وإخلالهم بالأمن الداخلي، ومتاجرتهم بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، ودعمه للمطلوبين أمنياً في المواجهات مع رجال الأمن بالأسلحة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتستره على مطلوبين أمنياً.

وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.