86 % من السعوديين: تخصيص الأندية يزيد متابعة الدوري محليًا

أجري المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بمشاركة 704 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، ومثلت نسبة الذكور منهم 66% ونسبة الإناث 34%.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: هل مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية سيزيد متابعة الدوري محليا قال 86٪ بنعم فيما يرى 85٪ بأنه يزيد متابعة الدوري إقليمياً فيما يرى 81٪ انه يزيد متابعة الدوري عالمياً

وعن أكثر القطاعات الاقتصادية التي ستستفيد من هذه النقلة في عالم كرة القدم السعودية يرى 41٪ ان قطاع الألبسة والمستلزمات الرياضية ، فيما قال 29٪ ان الاستفادة ستكون في قطاع الفنادق ، ويرى 20٪ ان قطاع المطاعم والمقاهي سيتسفيد ، فيما يرى 10٪ ان جميع ماسبق مستفيد

وحول ماتحتاجه الرياضة السعودية لمواكبة هذه النقلة قال : 59٪ من العينة تأهيل البنية الرياضية التحتية ( إنشاء ملاعب مثلاً)، ويرى 22٪ انها تحتاج الحد من التعصب الكروي فيما يرى 15٪ إنها تحتاج رفع مستوى حكام كرة القدم السعوديين ، فيما قال: 4٪ انها تحتاج جميع ماسبق ذكره .