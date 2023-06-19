3 عروض تهدد انضمام #غوندوغان إلى #دوري_روشن

يفاضل إلكاي غوندوغان لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بين بعض العروض قبل حسم قراره نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جوندوجان أمامه 4 عروض لحسم مستقبله خلال الصيف الحالى، يتصدرها تجديد عقده مع مانشستر سيتي لمدة موسمين، وهو ما تم عرضه من قبل مسؤولي الفريق السماوي.

أما العرض الثاني فيتمثل فى الموافقة على عرض الـ 3 سنوات من قبل نادى برشلونة، مقابل 5 ملايين يورو صافي فى الموسم الواحد.

فيما يعد العرض الثالث من جانب أرسنال الإنجليزي، والذي يتطلع لضم اللاعب صاحب الخبرات الكبيرة فى خط الوسط، وأخيرًا العرض المقدم من قبل أحد دوري روشن.