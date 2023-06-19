تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني (فيديو)

أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إصابة طيارين نتيجة تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي، في منطقة البقعة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن طائرة مروحية عسكرية من نوع «كوبرا» تابعة لسلاح الجو الملكي، تحطمت أثناء رحلة تدريبية وهبطت اضطراريا في منطقة «البقعة»، دون حدوث إصابات في المدنيين.

وأضاف المصدر أنه نتج عن الحادث تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية، مشيراً إلى أن حالتهما العامة متوسطة.