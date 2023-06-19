«#تنمية_القطاع_الخاص» تُصدر صكوكًا بـ 4.4 ملايين دولار لصالح بورصة كازاخستان

أصدرت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، على هامش فعاليات "أيام أستانا المالية 2023م"، صكوكًا بقيمة 4.4 ملايين دولار أمريكي، ليتم إدراجها في بورصة كازاخستان مصنفة A + من قبل وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وأشارت المؤسسة إلى مواصلة دعمها للبلدان الأعضاء لتطوير أسواق رأس المال الكازاخستانية الإسلامية، مؤملة أن تحذو العديد من الشركات العملاقة نحو مشاركة مجموعة واسعة من المستثمرين، لا سيما المستثمرين الجدد الذين شاركوا في هذا الإصدار لثقتهم في التصنيف الائتماني.