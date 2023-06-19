خدمات صحية لـ 172 حاجًا في #مطار_الأمير_عبدالمحسن_بن_عبدالعزيز

قدّمت وزارة الصحة خدمات التوعية الصحية لأكثر من ١٧٢ حاجًا، فور وصولهم مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في محافظة ينبع، وتثقيفهم بأهمية استخدام المظلات لتجنب أشعة الشمس وطرق الوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

يذكر أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع التابع للنطاق الصحي الرابع أحد منافذ الدخول الدولية للمطارات ويهدف إلى منع وفادة الأمراض المعدية والأمراض التي تخضع للوائح الصحية الدولية وقد تسبب خطراً محدقاً بالصحة العامة من خلال تطبيق اللوائح الصحية الدولية والاشتراطات الصحية الخاصة بالحج والعمرة.

ويضم المركز عيادة طبية مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ويعمل كطوارئ لاستقبال الحالات الحرجة ومباشرة البلاغات ويضم المركز صيدلية ويقدم خدماته الصحية طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة ويقدم الخدمة الطبية داخل المركز من خلال عدد من الموظفين من الكوادر الطبية والفنية والإدارية.