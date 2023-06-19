الشرطة الفرنسية تعتقل لاعب من #الدوري_الإنجليزي

كشفت بعض التقارير عن اعتقال الشرطة الفرنسية للاعب عيسى ديوب المحترف بين صفوف فريق فولهام الإنجليزي، أثناء تواجده بمدينة تولوز.

وجاء اعتقال اللاعب على خلفية تورطه في قضية ترهيب زوجته السابقة ببعض التهديدات المستمرة على مدار الفترة الأخيرة.

وأكدت صحيفة La Depeche du Midi الفرنسية، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على عيسى ديوب لاعب فريق فولهام خلال الساعات الأخيرة؛ بسبب تهديد شريكته السابقة بالقتل، وهو ما تمنعه الحكومة الفرنسية؛ لذلك تم اعتقاله لحين الانتهاء من التحقيق معه.

أضافت الصحيفة أن ديوب محتجز في مدينة تولوز الفرنسية، وتجرى التحقيقات معه الآن، ومن بعدها سيتم اتخاذ قرار نهائي من جانب الشرطة الفرنسية إن ثبتت التهمة عليه بتهديد شريكته السابقة بالقتل، وهو ما يعرضه لعقوبة السجن لسنوات عديدة.

وبحسب التقارير، فإن زوجة نجم فولهام السابقة، أبلغت مرات عديدة السلطات الفرنسية بوصول تهديدات بالقتل لها من عيسى ديوب، وهو ما جعلهم يتخذون قرارًا حازمًا هذه المرة باحتجازه في مدينة تولوز، وعدم الإفراج عنه إلا بعد نهاية التحقيقات بالكامل.