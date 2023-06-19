كندا تفرض عقوبات على قضاة إيرانيين جراء انتهاكات لـ #حقوق_الإنسان

فرضت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، عقوبات على قضاة إيرانيين؛ بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، موضحةً أن هذه الخطوة ستمنع التعامل معهم وتجمد أي أصول مملوكة لهم في كندا.

وقالت الحكومة الكندية في بيان: "عقوبات اليوم تشمل سبعة أشخاص لدورهم في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية الإيراني، لا سيما المحاكم الثورية الإيرانية".