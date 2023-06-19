الهدنة في #السودان.. مساعدات أمريكية ولا ممرات إنسانية

تتواصل جهود تثبيت الهدنة القصيرة في السودان لليوم الثاني، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم منذ صباح الإثنين هدوءاً في مدنها الرئيسية الخرطوم وبحري وأم درمان.

وأطلقت نقابة أطباء السودان نداء استغاثة، حيث أكدت أن أدوية ومطاعم الأطفال مهددة بالتلف بمخازن الخرطوم المركزية.

وقالت إنه لا وجود لأي ممرات إنسانية خلال الهدنة.

في السياق، قالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم، إن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم مساعدات إضافية قدرها 171 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان.

وكانت باور تتحدث عبر الإنترنت في مؤتمر إعلان التبرعات للسودان والمنطقة بالأمم المتحدة في جنيف.