اتفاقية بين #صندوق_التنمية_السياحي و #العثيم_للاستثمار.. 6 مجمعات سياحية فاخرة

وقَّع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تعاون مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار لتطوير مشاريع سياحية عدة في المملكة.

وتهدف المشروعات لتعزيز البنى التحتية في الوجهات السياحية بما يجعلها نموذجًا لنمط سياحي عصري، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة للإسهام في زيادة عدد الزيارات السياحية لنحو 100 مليون زيارة في عام 2030.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبدالله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار مشعل بن عميرة.

ملامح الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية:

رسم خطة وآلية عمل من أجل تطوير وبناء مشاريع استثمارية في مختلف مناطق المملكة، أبرزها مشروع "كنوز" أحد المشاريع المتكاملة لشركة العثيم الاستثمارية الذي بدأ تنفيذه في الرياض، ويقام على مساحة 114 ألف متر مربع ومشروع "العثيم بارك" بمدينة الدمام ومشروع الخبر "واجهة الخبر البحرية".

تحديد خطة وآلية التعاون لتطوير مشاريع في حائل والمدينة المنورة وعسير، والاتفاق على الدراسات المبدئية لتطوير مشاريع متعددة الاستخدام ومشاريع تتعلق بقطاع الضيافة والترفيه والتجربة والمغامرات.

ومن المقرر أن يعقد الطرفين ورش عمل للبحث عن الفرص المتاحة لتطوير المشاريع، ودراسة متطلبات المشاريع وأثرها على الوجهات السياحية المستهدفة ومستوى العرض والطلب في السوق، فضلا عن الاتفاق على هيكلة مناسبة للدخول في شراكات مع المستثمرين من عملاء الطرفين أو شركائهم أو الجهات الأخرى المتعاقد معها من قبلهم بغرض الاستثمار في المشاريع أو تمويلها، كما سيتشارك الطرفان بمهمة تحديد الأراضي الملائمة للمشاريع والمتطلبات والشروط اللازمة لتوفرها.

مميزات المشاريع

تتميز بأنها متعددة الاستخدام بأفكار متنوعة تتناسب مع كل بيئة، وتقدر مجموع مساحة أراضي تقدر بنحو 2 مليون متر مربع.

وتتضمن أكثر من 6 مجمعات سياحية تجمع بين التجارب والترفيه وأسلوب الإقامة الفاخر.