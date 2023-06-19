100 شركة مشاركة في مجلس الأعمال السعودي بحضور #وزير_الاستثمار

شارك أكثر من 100 من أصحاب الأعمال، في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المشترك، الذي انعقد اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وزير الاستثمار م.خالد الفالح، ووزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفيه بيشت.

يأتي الاجتماع على هامش فعاليات منتدى الاستثمار الفرنسي السعودي المقام بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد -حفظه الله- إلى جمهورية فرنسا.

وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي د.محمد بن لادن أن المملكة تمر بتغيرات اقتصادية إيجابية في ظل رؤية السعودية 2030، وأن الشركات الفرنسية أمامها فرص استثمارية واعدة بالسوق السعودي مشيداً بدورها في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالمملكة.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الإستراتيجية الجديدة لمجلس الأعمال والخدمات المقدمة للشركات الفرنسية وجهوده في تشجيع الاستثمارات المشتركة بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة وفد اتحاد الغرف السعودية الذي يضم 25 شركة لعدة أيام يقوم خلالها بزيارة مدرسة العلوم الاقتصادية والإدارية الفرنسية ومعرض باريس الجوي ولقاء مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية بالبرلمان الفرنسي بالإضافة لعدد من الفعاليات واللقاءات الأخرى.