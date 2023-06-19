للمرة الأولى.. #طيران_الرياض تعرض شعارها في معرض باريس الجوي الدولي

للمرة الأولى، شارك "طيران الرياض" في معرض باريس الجوي الدولي في نسخته الـ54، وعرضت الشركة شعارها الدولي.

وعاش الزوار تجربة مميزة مع طيران الرياض في اليوم الأول من معرض باريس الجوي.​

وجدد الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس تأكيده أن طيران الرياض ستبدأ عملياتها في عام 2025، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تبدأ بالتفصيل خطط الشبكة العام المقبل.

وقال خلال مؤتمر صحفي في باريس، على هامش معرض باريس الجوي الذي انطلق اليوم: "من المحتمل أن نصل إلى الربع الأول من 2024، حيث نبدأ في الاقتراب من نافذة التذاكر الخاصة بالطائرات عريضة البدن".

وتابع: "لدى الشركة جدول تسليم مع شركة بوينغ، حيث يبدأ استلام 787-9 في عام 2025".

وتعهد رئيس شركة طيران الرياض بأن تكون الشركة السعودية الناشئة مستدامة من الناحيتين التجارية والبيئية، ونبه بأن شركات الطيران التي تتجاهل المخاوف المتعلقة بالمناخ لن يكتب لها النجاح.

واستبعد دوجلاس الإعلان عن طلبيات طائرات جديدة خلال معرض باريس الجوي هذا الأسبوع.