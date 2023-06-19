هيئة #الطيران_المدني تشارك في معرض باريس الجوي.. فرص استثمارية واعدة

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ومنظومة قطاع النقل الجوي، والشركات والمؤسسات الناقلات الوطنية، اليوم، في معرض باريس الجوي في نسخته الـ 54 المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال المدة من 19 – 25 يونيو الجاري.

وتأتي مشاركة الهيئة لتعزيز العلاقات مع كبرى شركات الطيران العالمية في مجال صناعة الطيران والفضاء والمهتمين بصناعة النقل الجوي بصفة عامة ولتطوير مسارات جديدة، والتعريف بالفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران.

أهداف المشاركة:

إبراز دور قطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه محركاً مهماً في الاقتصاد الوطني وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة.

تقديم قطاع الطيران السعودي إلى العالم واستعراض محطات نجاحنا، وأهدافنا.

ومن معرض باريس الجوي، تم الإعلان عن شراء 30 طائرة إيرباص A320neo، لصالح طيران ناس، وأكد الشركة عزمها إبرام اتفاقية شراء لـ 100 طائرة إضافية قبل نهاية العام الجاري وذلك استكمالًا للمستهدف 130 طائرة لرفع أسطول الشركة إلى 250 طائرة.

معرض باريس الجوي” لوبورجيه” يُعد واحداً من أهم المعارض الجوية في العالم، ويستقطب آلاف المشاركين من قطاع صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ويعد فرصة للشركات لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة وإبراز قدراتها في مجال الابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال، كما تعرض أحدث تطورات تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي في ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة.