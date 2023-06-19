بحضور #ولي_العهد.. #الرياض تستعرض أمام ممثلي 179 دولة في #باريس جاهزيتها لاستضافة #إكسبو_الرياض_2030 #ولي_العهد_في_حفل_EXPO

تستعرض العاصمة السعودية الرياض في العاصمة الفرنسية باريس، أمام ممثلي 179 دولة حول العالم جاهزيتها لاستضافة إكسبو 2030، اليوم.

ورصدت السعودية ميزانية تناهز 7.3 مليار دولار لاستضافة "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض، توزّعت بواقع 5.85 مليار دولار للنفقات الرأسمالية، و1.47 مليار دولار للنفقات التشغيلية.

حرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على المشاركة شخصياً في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشّح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر الليلة في باريس، بما يمثل رسالة حول الثقل الذي تضعه السعودية لتنظيم الحدث التجاري الأبرز عالمياً.

وقال الاختصاصي في مجال المعارض أسامة كردي، إن حفل استقبال المملكة لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" في باريس ييهدف إلى تعريف العالم بمشاريعها.

وقال المحلل السياسي أحمد الركبان، إن "إكسبو 2030" من الطموحات الاقتصادية التي تسعى لها المملكة، ومكسب للعالم أن يقام المعرض في السعودية.