يبدأ العمل به بعد مرور 180 يومًا.. تفاصيل #نظام_المعاملات_المدنية

نشرت جريدة أم القرى اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، نظام المعاملات المدنية الذي أصدره مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء الماضي.

وتضمن النظام عدة فصول جاء الفصل الأول بعنوان تطبيق النظام، وأكد في مادته الأولى أن نصوص نظام المعاملات المدنية تطبق على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.

وكشف نظام المعاملات المالية تفاصيل انتهاء عقد الشركة، وآثار عقد المضاربة، والملكية الشائعة وقسمتها، وملكية الوحدات العقارية.

ويبدأ العمل بنظام المعاملات المالية حسب المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة، بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

وتضمنت المادة التاسعة والستون تعرف الغبن إذ نصت على:

1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.

2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع الغبن.

3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.

وفيما يلي نص نظام المعاملات المدنية اضغط هنـــــا