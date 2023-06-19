استشاري أمراض جلدية: إبر التنحيف تزيد من تساقط الشعر ولا تعالجه

كشف الدكتور طلال المحيسن، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل حقيقة دور إبر التنحيف في علاج بعض الأمراض الجلدية.

وقال في تصريحات تلفزونية لبرنامج سيدتي على قناة "روتانا خليجية": "كثير من المرضى شاركوا تجربة نجاح إبر التنحيف في علاج بعض الأمراض المناعية لكن ليست هناك دراسات حول الأمر".

وأضاف: "ننتظر الدراسات لإثبات دور إبر التنحيف في علاج الأمراض الجلدية ومدى ارتباطه بمكوناتها أو تحسن حالة المريض بالعلاج عموما".

وأوضح أن إبر التنحيف تزيد من تساقط الشعر ولا تعالجه، مضيفا: "تساقط الشعر الناتج عن استخدام إبر التنحيف له علاج.