مختصة تقدم نصائح لتجنب الأرق أثناء النوم (فيديو)

كشفت الدكتورة فوزية بامقدم، استشاري مخ وأعصاب واضطرابات النوم، عن العادات السليمة التي تقود إلى نوم صحي ومفيد وتجنب الأرق.

وقالت فوزية بامقدم في مقابلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن درجة الحرارة المثالية للنوم من 22 الى 24 درجة.

ونصحت استشاري المخ والأعصاب بممارسة التمارين الرياضية قبل النوم بساعتين على الأقل أو أربع ساعات لتجنب الأرق.

وأشارت فوزية بامقدم، إلى أنه لكي ينام الشخص نوم صحي ومفيد يجب تجنب شرب القهوة والأكل الثقيل قبل النوم.

وقدمت الدكتورة فوزية بامقدم، نصائح لأكلات صحية يمكن تناولها قبل النوم، قائلة: "تناول ثمرة موز يساعد على النوم، بجانب بيض واحدة، وكذلك اللبن، والزبادي والسلطة".