رواد الفضاء السعوديين يتواجدون في مقر حفل ترشح #الرياض لاستضافة #إكسبو_2030 #الرياض_إكسبو2030

حضر رواد الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي، في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

وغاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، مقر معرض ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، وذلك بعد تفقده مساء اليوم الأحد.

وتتنافس المملكة مع ثلاث دول أخرى من أجل الفوز بتنظيم المعرض الدولي، وذلك بعدما بدأت مرحلة استقبال طلبات استضافة المعرض في 29 أبريل الماضي.

ورشح المكتب الدولي للمعارض 4 دول لاحتضان الحدث المهم وهي السعودية (الرياض) وكوريا الجنوبية (بوسان) وإيطاليا (روما) وأوكرانيا (أوديسا).

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ العام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لبناء الشراكات بين مختلف دول العالم، تعرض خلالها أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية.