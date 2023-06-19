الولايات_المتحدة ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين #الإمارات و #قطر

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولتي الإمارات وقطر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، إن واشنطن ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات وإعادة فتح السفارتين.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد رحبت باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولتي الإمارات وقطر.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صادر اليوم، إن استئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولتي الإمارات وقطر خطوة إيجابية تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون.

وأعلنت الإمارات وقطر في بيان مشترك عن استئناف العلاقات بين البلد، وجاء نص البيان كالتالي: "انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، مزاولة أعمالها اليوم الإثنين الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣".