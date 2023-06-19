قائد #الدعم_السريع: أكدت للأمير #فيصل_بن_فرحان التزامنا بإعلان #جدة

أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أنه أطلع وزير الخارجية السعودي على الانتهاكات المستمرة لشروط الهدنة من الجيش السوداني.

وقال قائد قوات الدعم السريع في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكدت لوزير الخارجية السعودي هاتفيا التزامنا بإعلان جدة وما توصلنا إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار وعقد هدنة إنسانية لتسهيل وصول المساعدات".

وأضاف حميدتي: "بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالأوضاع في السودان، والمساعي المبذولة لتحقيق الاستقرار لاسيما الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية في جدة".

وتابع: "ناقشنا تفاصيل مهمة حول الجهود التي تقودها المملكة مع الشركاء الدوليين في سبيل تحقيق الاستقرار في بلادنا عبر جدة".

ووجه قائد قوات لبدعم السريع، الشكر للمملكة على جهودها ودعمها السخي من خلال مؤتمر المانحين الذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة الانسانية التي يواجهها السودانيون.