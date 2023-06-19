معرض_باريس_الجوي.. وزير النقل يفتتح جناح منظومة “الطيران المدني”

افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، جناح المنظومة، وذلك على هامش فعاليات معرض باريس الجوي الذي دشنه رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصباح اليوم تجوّل "الجاسر" في جناح الهيئة وأجنحة منظومة قطاع النقل الجوي، والشركات والمؤسسات والناقلات الوطنية، مستمعًا من القائمين على الأجنحة إلى ما تقدمه من خدمات وتقنيات وحلول رقمية مبتكرة في القطاع، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال.

وعلى هامش فعاليات المعرض، التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية، وبحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عددًا من الوفود الرسمية والشركات الرائدة، مستعرضًا عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستراتيجيات الوطنية والفرص الاستثمارية الواعدة والنوعية، إلى جانب تطوير أوجه التعاون المشترك بما يسهم في تطوير قطاع الطيران بالمملكة وتحقيق مستهدفاته الطموحة.