خطوات ترخيص الإعلان العقاري قبل النشر في المنصات الإلكترونية #العقار_مو_طقطقه

كشفت الهيئة العامة للعقار، عن خطوات ترخيص الإعلان العقاري قبل نشره في المنصات العقارية الإلكترونية.

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رخّص إعلانك العقاري قبل نشره في المنصات العقارية الإلكترونية"، كاشفة عن خطوات ترخيض الإعلان العقاري.

وأضافت أنه لكي يتمكن الوسيط العقاري من نشر الإعلانات في المنصات العقارية الإلكترونية يتوجب عليه إصدار ترخيص الإعلان العقاري لكل إعلان وذلك من خلال منصة الهيئة العامة للعقار.

وجاءت خطوات ترخيص الإعلان العقاري كالتالي:

إصدار الوسيط العقاري لرخصة فال للوساطة والتسويق العقاري.

إنشاء الوسيط العقاري لعقد وساطة مع مالك العقار (يحتوي في نطاقه التسويق).

إصدار الوسيط العقاري لترخيص الإعلان العقاري (بناء على عقد الوساطة الذي تم اعتماده من مالك العقار).