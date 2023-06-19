قيادات حوثية بارزة تؤدي فريضة الحج لأول مرة منذ “عاصفة الحزم”

غادر وفد يضم قيادات بارزة في جماعة الحوثي اليمنية مطار صنعاء الدولي اليوم متوجها إلى السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع في 2015، في أحدث إشارة على إحراز تقدم في المحادثات السياسية لإنهاء الصراع.

وذكرت وكالة أنباء‭ ‬"سبأنت" التي يديرها الحوثيون في صنعاء أن الوفد من وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة التابعة للجماعة يضم نائب وزير الإرشاد فؤاد ناجي واللواء يحيى الرزامي رئيس لجنة التفاوض العسكرية التابعة لحكومة صنعاء وعددا من الشخصيات الاجتماعية والقبلية.

وسافر الوفد ضمن المجموعة الثانية من الحجاج اليمنيين الذين يتوجهون من مطار صنعاء إلى مدينة جدة السعودية وبلغ عددها 180 شخصا.

وشهدت المحادثات لإنهاء الصراع في اليمن تقدما منذ اتفاق الرياض وإيران في مارس على استئناف العلاقات الدبلوماسية.