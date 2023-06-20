انخفاض أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 76 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط تراجعا ملحوظا خلال تعاملاتها الصباحية المبكرة اليوم الثلاثاء، مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وانخفض خام برنت 5 سنتات إلى 76.04 دولار للبرميل في الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 99 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 70.79 دولار. وينتهي عقد يوليو بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

ونزل كذلك عقد الخام الأمريكي تسليم أغسطس ، الأكثر نشاطا، 71 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة إلى 71.22 دولار للبرميل.

ولم تكن هناك تسوية للخام الأمريكي أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.