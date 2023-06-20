أول تعليق من “#بايدن” على تصريحات “#بوتين” بشأن استخدام #الأسلحة_النووية

في أول تعليق منه على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استخدام الأسلحة النووية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية "حقيقي"، وذلك بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة في بيلاروسيا.

ووصف بايدن إعلان بوتين أن روسيا نشرت أول أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا بأنه "تصرف غير مسؤول تماما".

وقال بايدن لمجموعة من المتبرعين في كاليفورنيا "عندما كنت هنا قبل نحو عامين أقول إنني قلق من جفاف نهر كولورادو، نظر إليّ الجميع وكأنني مجنون".

وأضاف "ونظروا إليّ النظرة نفسها عندما قلت إنني قلق بشأن استخدام بوتين أسلحة نووية تكتيكية. هذا حقيقي".

وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قال الأسبوع الماضي إن بلاده بدأت تسلم الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي قال إن بعضها أقوى 3 مرات من القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في 1945.