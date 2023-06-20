بـ45 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الثلاثاء في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر" أن مدينة مكة تسجل أعلى درجة حرارة بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل المدينة 43 درجة مئوية، وسجلت الرياض 42 درجة مئوية.

وأكد المركز أن مدينتا أبها وطريف سجلتا أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

على جانب آخر، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء: