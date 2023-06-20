ولي عهد الكويت أمام مجلس الأمة: لا مجال لهدر الجهد في صراعات وتصفية حسابات

أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، أنه "لا مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات".

وقال ولي عهد الكويت: "مررنا بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولن نسمح باختلاط الصلاحيات، ونثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب".

وأضاف: "أمامنا مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني".

وكان مجلس الوزراء قد رفع إلى ولي العهد في 7 يونيو الجاري مرسوم الدعوة لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17.