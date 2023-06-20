بمشاركة #يوفنتوس و #برشلونة.. #دوري_السوبر في #السعودية

كشفت تقارير صحفية عن إنطلاق بطولة جديد بتنظيم المملكة تحت مسمى دوري السوبر.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البطولة بمشاركة أفضل الأندية السعودية، مع دعوة ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي للتواجد بها في ظل أزماتهما مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية ستقيم بطولة خاصة تحت مسمى دوري السوبر حال استبعاد يوفنتوس وبرشلونة من دوري أبطال أوروبا؛ ليكونّا طرفين أساسيين بها، مع تواجد نادي النصر الذي يلعب ضمن صفوفه كريستيانو رونالدو ونادي الاتحاد المنضم إليه حديثًا الفرنسي كريم بنزيما.