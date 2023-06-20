رؤساء بعثات الحج الرسمية: السعودية تبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة ضيوف الرحمن

استقبل الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة في المنطقة، رؤساء بعثات الحج الرسمية من الدول العربية والإسلامية القادمين لأداء حج هذا العام 1444هـ.

وخلال الاستقبال رحَّب أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي طيبة الطيبة وكافة العاملين في القطاعات الخدماتية، بضيوف الرحمن القادمين لأداء الفريضة، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وقال الأمير فيصل بن سلمان إن المملكة العربية السعودية حاضنة الحرمين الشريفين تشرفت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برعاية الحرمين الشريفين، والعناية بهما في سبيل التيسير على قاصديهما، وتهيئة كافة الخدمات لتكون هذه الرحاب الطاهرة مفعمة بالطمأنينة والراحة والسكينة.

ودعا المولى عز وجل أن ييسر على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم، وأن يجعل حجهم مبروراً وذنبهم مغفوراً، وأن يتقبل منهم نسكهم ويعودوا إلى أوطانهم بعد الفوز بنيل المغفرة سالمين غانمين.

ونوّه رؤساء بعثات الحج بدور المملكة في إدارة منظومة الحج بكفاءة واقتدار، مشيرين إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – نجحت في إدارة الحج خلال جائحة كورونا، واليوم بفضل الله تستقبل أعداد وفود الحج كما كانت قبل الجائحة، ولاتزال تسعى لبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن المدينة المنورة استقبلت وفق الإحصائيات التشغيلية، حتى اليوم، أكثر من 757 ألف حاج، وبلغت نسبة إشغال الإسكان خلال الأيام الماضية 52٪، فيما استفاد من خدمات مراكز الرعاية الطبية أكثر من 35 ألف حاج.

ويواصل ضيوف الرحمن التوافد إلى المدينة المنورة خلال الأيام المقبلة، بالتوافق مع العمليات التشغيلية من خدمات الإسكان والضيافة، حتى آخر أيام التفويج إلى المشاعر المقدسة.