فرنسا.. الشرطة تفتش المقر الرئيسي لأولمبياد باريس 2024

فتشت الشرطة، المقر الرئيسي للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 ومقرات شركائها في البنية الأساسية ضمن تحقيقات بشأن اختلاس مزعوم للأموال العامة ومعاملة تفضيلية.

وقال مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي: إن المقر الرئيسي للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تمت مداهمته وسط تحقيق مبدئي بدأ في 2017 بشأن العقود التي أبرمتها اللجنة للأولمبياد.

وأشار إلى تفتيش المقرات الرئيسية لسوليديو، وهي الهيئة العامة المسؤولة عن توفير البنية الأساسية للأولمبياد وكذلك أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط تحقيق أولي يعود للعام الماضي بعد تفتيش رسمي أجرته الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان "البحث لا يزال مستمرا في مقر اللجنة المنظمة. اللجنة تتعاون بشكل كامل مع المحققين لتسهيل عملهم والرد على استفساراتهم".