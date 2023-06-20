الاتحاد مهدد بعدم قيد الصفقات الجديدة

كشفت تقارير عن مواجهة نادي الاتحاد لمشكلة كبيرة في قيد صفقاته الجديدة.

وأكدت التقارير أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ستفرض عقوبة مالية على نادي الاتحاد بجانب إلزامه بدفع مستحقات اللاعب عبد الرحمن الغامدي لاعب العميد السابق، والتي تقترب من مليوني ونصف المليون ريال.

وأضافت التقارير أن العقوبة جاءت نتيجة انقضاء المدة المحددة للسداد وتأخر تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي من جانب الاتحاد، والذي ألزم النادي بدفع المبالغ المالية المتأخرة للاعبه السابق.

وأشارت إلي أن قرار عقوبة لجنة الانضباط سيتضمن إنذارًا بضرورة التسديد خلال 30 يومًا من صدوره، وفي حالة التأخير سيتم التصعيد التلقائي إلى الدرجة الثانية من العقوبات باتخاذ قرار المنع من التسجيل.